Расскажи что художник изобразил на рисунке где и когда происходит действие По каким признакам можно догадаться что наступила весна какими художник изобразил снег деревья Грачи

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Расскажи что художник изобразил на рисунке где и когда происходит действие По каким признакам можно догадаться что наступила весна какими художник изобразил снег деревья Грачи

Автор: Гость