Как пишется слово мелочь 00:00 беречь

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Как пишется слово мелочь 00:00 беречь
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Гость:
Что? объясни  а то не понятно
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