Сколько денег на счету в банке через 3 месяца , если первоначальный взнос 30000 рубле??. (%ставка-6%годовых).

Математика
Сколько денег на счету в банке через 3 месяца , если первоначальный взнос 30000 рубле??. (%ставка-6%годовых).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30000*6:100=1800(руб)-за год. 2) 30000+(1800:12)*3=30000+450=30450(руб)-после 3-х месяцев.
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