Сколько денег на счету в банке через 3 месяца , если первоначальный взнос 30000 рубле??. (%ставка-6%годовых).

Математика

Сколько денег на счету в банке через 3 месяца , если первоначальный взнос 30000 рубле??. (%ставка-6%годовых).

Автор: Гость