Обьясните, как вы понимаете смысл высказывания Нахимова: "Жизнь каждого принадлежит Отечеству, и не удальство, а только истинная храбрость приносит ему пользу."
Русский язык
Обьясните, как вы понимаете смысл высказывания Нахимова: "Жизнь каждого принадлежит Отечеству, и не удальство, а только истинная храбрость приносит ему пользу."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы родились в нашем Отечестве, и только мы можем защитить его. Удальство это лихая смелость, часто не обдуманная, а значит и не стабильная. Истинная храбрость она не лихая, она тверда как сталь и только такое качество может принести настоящую защиту и пользу своей Родине
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