Объем куска железа 0,1 м3. Какая выталкивающая сила будет на него действовать при полном погружении в машинное масло. Плотность машинного масла 900 кг/м3

Физика

Объем куска железа 0,1 м3. Какая выталкивающая сила будет на него действовать при полном погружении в машинное масло. Плотность машинного масла 900 кг/м3

Автор: Гость