Объем куска железа 0,1 м3. Какая выталкивающая сила будет на него действовать при полном погружении в машинное масло. Плотность машинного масла 900 кг/м3

Физика
Объем куска железа 0,1 м3. Какая выталкивающая сила будет на него действовать при полном погружении в машинное масло. Плотность машинного масла 900 кг/м3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fa=p*V*g=900*0,1*10=900 H
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