Объём сообщения равен 100 байт. Сообщение содержит 200 символов. Какова мощность алф??вита с помощью которого записано сообщение?
Информатика
Объём сообщения равен 100 байт. Сообщение содержит 200 символов. Какова мощность алф??вита с помощью которого записано сообщение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=K*i k-кол-во символов в тексте i-вес одного символа (бит) 1бит=8байт I=инф. объём сообщения N-мощность алфавита i=I/k=800/200=4 Ответ:16
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