Объём сообщения равен 100 байт. Сообщение содержит 200 символов. Какова мощность алф??вита с помощью которого записано сообщение?

Информатика
Объём сообщения равен 100 байт. Сообщение содержит 200 символов. Какова мощность алф??вита с помощью которого записано сообщение?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=K*i k-кол-во символов в тексте  i-вес одного символа (бит) 1бит=8байт I=инф. объём сообщения N-мощность алфавита i=I/k=800/200=4 Ответ:16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Найдите Координаты вектора AB если A (3;5;-3) ,B(1;5;-4) 2. Даны Векторы a(2;-3;4) , B(1;3;-5) . Найдите [a-3b]
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста пожалуйста пожалуйста
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста, с алгеброй. Нужно решить 6,7,8 номера...
Ответить
Литература
Характеристика паша из золушки
Ответить
Русский язык
Буква Е обозначает два звука в начале слова и после гласного и один звук после мяг??ого согласного.
Ответить