Объем сообщения, содержащего 8192 символов, составил 1/256 часть Мбайта. Каков размер ??лфавита, с помощью которого записано сообщение?
Информатика
Объем сообщения, содержащего 8192 символов, составил 1/256 часть Мбайта. Каков размер ??лфавита, с помощью которого записано сообщение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=K*i i=I/K i = (801024*1024)/(256*8192)=4 бит N=2^i = 2^4=16 символов
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