Объем водорода, выделившегося при взаимодействии 2,7 грамм алюминия и соляной кислоты

Химия
Объем водорода, выделившегося при взаимодействии 2,7 грамм алюминия и соляной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2Al+6HCl→2AlCl₃+3H₂ V(H₂)-? m(Al)=2,7g n=m/M n(Al)=2,7/27=0,1моль n(H₂)-? 0,1/2=x/3 2x=0,1*3=0,3 x=0,3÷2=0,15моль V=Vm*n V(H₂)=22,4*0,15=3,36л
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