Объем водорода, выделившегося при взаимодействии 2,7 грамм алюминия и соляной кислоты
Химия
Объем водорода, выделившегося при взаимодействии 2,7 грамм алюминия и соляной кислоты
Ответ(ы):
Гость:
2Al+6HCl→2AlCl₃+3H₂ V(H₂)-? m(Al)=2,7g n=m/M n(Al)=2,7/27=0,1моль n(H₂)-? 0,1/2=x/3 2x=0,1*3=0,3 x=0,3÷2=0,15моль V=Vm*n V(H₂)=22,4*0,15=3,36л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
К..пуста,оз..ро,ж..лтый,зв..зда,пл..щадка,ч..сы,б..льница,н..ябрь,ябл..ко,м..ряк,л..ства,б..??ёза,п..льто.ЗАПИШИТЕ СЛОВА ВСТАВЛЯЯ ПРОПУЩЕННЫЕ БУКВЫ...
Русский язык