Помогите с номером 429
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Помогите с номером 429
Ответ(ы):
Гость:
Только первое предложение простое. 2, 3, 4, 5 сложные 3 предложение сложное, состоит из двух простых, первая часть этого предложения односоставная, но мне кажется вы такое не учили еще!
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