Помогите с номером 429

Русский язык
Помогите с номером 429
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Только первое предложение простое.  2, 3, 4, 5 сложные  3 предложение сложное, состоит из двух простых, первая часть этого предложения односоставная, но мне кажется вы такое не учили еще! 
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