Объяснение песни "навернопотомучто" про что она ? И что она с собой несет ?
Музыка
Объяснение песни "навернопотомучто" про что она ? И что она с собой несет ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну там же по тексту все понятно навернопотому чо это мои чувства и тд Посмотри слова песни и поймешь!
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