Объясни , как ты понимаешь выражения На роду написано - Души не чаять - Худые дела -

Литература
Объясни , как ты понимаешь выражения На роду написано - Души не чаять - Худые дела -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судьба, большая любовь, плохо дело.
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