Объясни , как ты понимаешь выражения На роду написано - Души не чаять - Худые дела -
Литература
Объясни , как ты понимаешь выражения На роду написано - Души не чаять - Худые дела -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судьба, большая любовь, плохо дело.
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