Объясни своими словами что такое эпоха Древнего мира

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Объясни своими словами что такое эпоха Древнего мира
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