Объяснить слово играть этимология
Русский язык
Объяснить слово играть этимология
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Отдел языкознания, изучающий происхождение слов, а также само происхождение того или иного слова.2. Отдел школьной грамматики, заключающий в себе фонетику и морфологию.
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