Объяснить слово играть этимология

Русский язык
Объяснить слово играть этимология
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Отдел языкознания, изучающий происхождение слов, а также само происхождение того или иного слова.2. Отдел школьной грамматики, заключающий в себе фонетику и морфологию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пешеход шел 3 ч со скоростью 4 км ч и 4 ч со скоростью 5 км ч найдите расстояние пройд??ное пешеходом
Ответить
Русский язык
Записать только родственные слова. 1 лето,лететь,летний,летом.2 гора,горевать,горк??,гористый.3 сыр,сырость,сырок,сырник.
Ответить
Окружающий мир
Сочинение 3 класс я познаю окружающий мир
Ответить
Математика
Пожалуйста решительно по действиям
Ответить
Математика
Цена товара понизилась на 20%, затем повысилась на 10% и стала стоить 550 тенге. Какова первоначальная цена товара?
Ответить