Пешеход шел 3 ч со скоростью 4 км ч и 4 ч со скоростью 5 км ч найдите расстояние пройд??ное пешеходом
Математика
Пешеход шел 3 ч со скоростью 4 км ч и 4 ч со скоростью 5 км ч найдите расстояние пройд??ное пешеходом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 3*4=12 км 2.) 4*5=20 км 3.) 12+20=32 км Ответ: Он прошел 32 км
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