Пешеход шел 3 ч со скоростью 4 км ч и 4 ч со скоростью 5 км ч найдите расстояние пройд??ное пешеходом

Математика

Пешеход шел 3 ч со скоростью 4 км ч и 4 ч со скоростью 5 км ч найдите расстояние пройд??ное пешеходом

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