Объяснить слово играть в словоре этимологии

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Играигра Общеслав. Скорее всего, суф. производное (суф. -р-, ср. искра) от той же основы, что и др.-инд. yájati «чтить божество». Буквально — «пение с пляской» (в честь языческого божества), откуда — гонения христианской церкви на музыку и пляски как на «бесовские игрища».