Среди предложений 1–7 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. (1)Мама, когда я ещё не учился в школе, работала инженером и много чертила. (2)Чертежи...

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Среди предложений 1–7 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. (1)Мама, когда я ещё не учился в школе, работала инженером и много чертила. (2)Чертежи были такие красивые, а её готовальня с блестящими штуками была такая необыкновенно притягательная, что я не мог пройти мимо. (3)Конечно, меня отлавливали, не пускали, но несколько чертежей я всё же испортил, какие-то циркули сломал. – (4)Его явно тянет к точным наукам, – серьёзно говорила мама отцу. (5)В школе сразу стало ясно, что меня к точным наукам не тянет. (6)Я учился очень средне. (7)Мама говорила, что если я так продолжу, то стану грузчиком.

Автор: Гость