Придумай задачу, придумай задачу которая решалась с помощью уравнения

Математика
Придумай задачу, придумай задачу которая решалась с помощью уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазин привезли  200 кг кондитерских изделий.  Конфет  в 2 раза больше чем печенья , а пряников  на 20 кг больше чем конфет. Сколько кг каждого вида сладостей привезли в магазин? х - печенье 2х - конфеты. 2х + 20  - пряники. х + 2х + х + 20 = 200 4х = 200 - 20 4х = 180 х = 180 : 4 х = 45 кг - печенье. 2 * 45 = 90 кг - конфеты. 45+ 20 = 65 кг - пряники.
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