Помогите пжж как называют пушкина по другому

Обществознание
Помогите пжж как называют пушкина по другому
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Автор: Гость
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Гость:
Солнце русской поэзии
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