Объясните 4 под буквами а и б. Болела и упустила тему. Желательно, подробно,а не п??осто ответ.

Информатика
Объясните 4 под буквами а и б. Болела и упустила тему. Желательно, подробно,а не п??осто ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суть решения очень проста: при помощи преобразований свести левую часть выражения к дизъюнкции набора переменных, т.е. некоей a ИЛИ b ИЛИ ... Тогда, если в правой части ноль, то ответом будет инверсия каждого элемента дизъюнкции.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор слов спешить и понять
Ответить
Русский язык
Разобрать слово надышал,как часть речи. Помоги пожалуйста,очень срочно надо
Ответить
Математика
Сколько м в 10 кв м подскажите
Ответить
Геометрия
Сын на 23 года младше мамы
Ответить
Математика
64см=сколько будетдм..см
Ответить