Объясните 4 под буквами а и б. Болела и упустила тему. Желательно, подробно,а не п??осто ответ.

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Суть решения очень проста: при помощи преобразований свести левую часть выражения к дизъюнкции набора переменных, т.е. некоей a ИЛИ b ИЛИ ... Тогда, если в правой части ноль, то ответом будет инверсия каждого элемента дизъюнкции.