Объясните, как взаимосвязаны особенности строения червей с их образом жизни.
Биология
Объясните, как взаимосвязаны особенности строения червей с их образом жизни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У паразитов имеются присоски, зубы, крючки. У плоских червей: произошло усовершенствование нс - нервные узы у рта. Появились светочувствительные глазки. У круглых червей нс - окологлоточное кольцо и два ствола проходят по брюшной и спинной линиям. появились органы осязания (бугорки). появилось анальное отверстие. раздельнополые. кольчатые черви - появление кровеносной система замкнутая, нс брюшная нервная цепочка.
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