Объясните, как взаимосвязаны особенности строения червей с их образом жизни.

Гость: Гость:

У паразитов имеются присоски, зубы, крючки. У плоских червей: произошло усовершенствование нс - нервные узы у рта. Появились светочувствительные глазки. У круглых червей нс - окологлоточное кольцо и два ствола проходят по брюшной и спинной линиям. появились органы осязания (бугорки). появилось анальное отверстие. раздельнополые. кольчатые черви - появление кровеносной система замкнутая, нс брюшная нервная цепочка.