Объясните лексическое значение слов скрытный скрытый бережливый бережный
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Объясните лексическое значение слов скрытный скрытый бережливый бережный
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