Помогите пожалуйста!!! Линейная функция задана формулой y=2x-1. найдите значение фу??кции , если значение аргумента равно 4.

Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Линейная функция задана формулой y=2x-1. найдите значение фу??кции , если значение аргумента равно 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто в уравнение подставляешь 4(x-аргумент) y(значение функции)=2*4-1=8-1=7
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