В кубе АВСДА1В1С1Д1 укажите плоскости, перпендикулярные прямой АВ

Геометрия
В кубе АВСДА1В1С1Д1 укажите плоскости, перпендикулярные прямой АВ
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Ответ(ы):
Гость:
Все плоскости, кроме нижнего и верхнего основания!
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