Подчеркни главные члены.Выпиши словосочетания.Графически обозначь связи слов. Спартанец пришёл к македонскому царю.Послы произнесли длинную речь.
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Подчеркни главные члены.Выпиши словосочетания.Графически обозначь связи слов. Спартанец пришёл к македонскому царю.Послы произнесли длинную речь.
Ответ(ы):
Гость:
Пришел (к кому?) к царю. Произнесли (что?) речь. Речь (какую?) длинную. Спартанец (одной чертой) пришел (двумя чертами) Послы (одной чертой) произнесли (двумя чертами) Графически обозначишь там (см. вверх)
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