Как будут звучать отповедники мгновение око во главе во избежании духовная п??ща точка зрения биться об заклад суета сует вопрос ребром в конце концов бросать жребий

Гость: Гость:

В мгновение ока - імгненна; у імгненне вока во главе - перадусім; на чале во избежание - каб пазбегнуць; у пазбяганне духовная пища - духоўнае ўзбагачэнне точка зрения - кропка гледжання; пункт погляду биться об заклад - быць ўпэўненым суета сует - несусветная мітусня вопрос ребром - пытанне рубам в конце концов - у рэшце рэшт бросать жребий - кідаць жэрабя