Как будут звучать отповедники мгновение око во главе во избежании духовная п??ща точка зрения биться об заклад суета сует вопрос ребром в конце концов бросать жребий
Беларуская мова
Как будут звучать отповедники мгновение око во главе во избежании духовная п??ща точка зрения биться об заклад суета сует вопрос ребром в конце концов бросать жребий
Ответ(ы):
Гость:
В мгновение ока - імгненна; у імгненне вока во главе - перадусім; на чале во избежание - каб пазбегнуць; у пазбяганне духовная пища - духоўнае ўзбагачэнне точка зрения - кропка гледжання; пункт погляду биться об заклад - быць ўпэўненым суета сует - несусветная мітусня вопрос ребром - пытанне рубам в конце концов - у рэшце рэшт бросать жребий - кідаць жэрабя
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