Где находится среднесеирская равнина

География
Где находится среднесеирская равнина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
где равнина я не знаю где находится, а вот средене сибирское плоскогорье можду 70с. ш. -60с. ш. 90в. д. -120в. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какой первый русский человек стал собирать дань со всей рассии для хана
Ответить
Геометрия
Найдите отношение отрезков АВ и СD,если их длины равны соответственно 15см и 20 см.Изменится ли это отношение,если длины отрезков выразить в миллим...
Ответить
Математика
Скорость грузовика составила 5\4 скорости легковой автомашины. Найдите скорость л??гковой автомашины, если скорость грузовика на 22 км\ч меньше ско...
Ответить
Русский язык
Звукобуквенный разбор слова речку
Ответить
Математика
За 12 пачек стирального порошка заплатили на 320 р. меньше, чем за 16 таких же пачек.По какой цене покупали стиральный порошок?
Ответить