За 12 пачек стирального порошка заплатили на 320 р. меньше, чем за 16 таких же пачек.По какой цене покупали стиральный порошок?

Математика
За 12 пачек стирального порошка заплатили на 320 р. меньше, чем за 16 таких же пачек.По какой цене покупали стиральный порошок?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16 - 12 = за 4 пачки заплатили 320 рублей 320 ÷ 4 = 80 рублей стоит 1 пачка Ответ: по цене 80 руб./пачка
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