За 12 пачек стирального порошка заплатили на 320 р. меньше, чем за 16 таких же пачек.По какой цене покупали стиральный порошок?

Математика

За 12 пачек стирального порошка заплатили на 320 р. меньше, чем за 16 таких же пачек.По какой цене покупали стиральный порошок?

Автор: Гость