8 пряников раздали детям по 2 пряника каждому. сколько детей получили пряники?
Математика
8 пряников раздали детям по 2 пряника каждому. сколько детей получили пряники?
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