Дорогу длиной 5 км 500 м покрыли асвальтом Это составляет 2\5 всей длины дороги Сколь??о километтрв дороги еще не покрыто асфальтом

Математика
Дорогу длиной 5 км 500 м покрыли асвальтом Это составляет 2\5 всей длины дороги Сколь??о километтрв дороги еще не покрыто асфальтом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 км 500м=5500 м 1)5500:2=2750(м)-равна 1/5 дороги.. 2)2750х5=13750(м)-вся дорога. 3)13750-5500=8250(м) Ответ:Осталось покрыть асфальтом 8 км 250 м дороги 
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