Дорогу длиной 5 км 500 м покрыли асвальтом Это составляет 2\5 всей длины дороги Сколь??о километтрв дороги еще не покрыто асфальтом

Математика

Дорогу длиной 5 км 500 м покрыли асвальтом Это составляет 2\5 всей длины дороги Сколь??о километтрв дороги еще не покрыто асфальтом

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