Подберите 1-2 предложения из произведений художественной литературы так, чтобы в предложении было слово с орфограммой «Чередование гласных в корнях слов».

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Подберите 1-2 предложения из произведений художественной литературы так, чтобы в предложении было слово с орфограммой «Чередование гласных в корнях слов».
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