Какие бывают магнитные свойства паромагнетиков диамагнетиков и ферромагнетиков?

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У парамагнетиков относительная магнитная проницаемость уменьшается при уменьшении температуры. При внесении парамагнетика во внешнее магнитное поле парамагнетик втягивается в него (поле), диамагнетики же выталкиваются из внешнего магнитного поля. Если ферромагнетик нагреть до определенной температуры, то он станет парамагнетиком. Ферромагнетики сильно втягиваются во внешнее поле. Парамагнетики это и кислород и алюминий. Ферромагнетик это метал, кобальт, его(ферромагнетик) используют для сердечника трансформатора и т.п., раньше когда были кассетные пленки, вот как раз ферромагнетики и использовали для изготовления пленки, из-за его хорошего свойства намагничиваться.