Люди решите хотябы 2 задания а лучше 3 :((
Геометрия
Люди решите хотябы 2 задания а лучше 3 :((
Ответ(ы):
Гость:
Ответ к первой задаче угол 1 равен 140, а угол 2 равен 40.
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