Порция пельменей в кафе《Пампушечка》состоит из 18 пельменей. Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 (дроби) порции. Сколько пельменей съедает за обедом Иван? На сколько пельменей больше одной порции он съедает?
Математика
Порция пельменей в кафе《Пампушечка》состоит из 18 пельменей. Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 (дроби) порции. Сколько пельменей съедает за обедом Иван? На сколько пельменей больше одной порции он съедает?
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