Порция пельменей в кафе《Пампушечка》состоит из 18 пельменей. Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 (дроби) порции. Сколько пельменей съедает за обедом Иван? На сколько пельменей больше одной порции он съедает?

Математика

Порция пельменей в кафе《Пампушечка》состоит из 18 пельменей. Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 (дроби) порции. Сколько пельменей съедает за обедом Иван? На сколько пельменей больше одной порции он съедает?

Автор: Гость