Какому талантливому карфагенскому полководцу,принявшему яд,не желая стать пленн??ком,приадлежат слова :"Снимем тяжкую заботу с плеч римлян,которые никак не могут дождаться смерти ненавистного им старика"?

История

Какому талантливому карфагенскому полководцу,принявшему яд,не желая стать пленн??ком,приадлежат слова :"Снимем тяжкую заботу с плеч римлян,которые никак не могут дождаться смерти ненавистного им старика"?

Автор: Гость