Какому талантливому карфагенскому полководцу,принявшему яд,не желая стать пленн??ком,приадлежат слова :"Снимем тяжкую заботу с плеч римлян,которые никак не могут дождаться смерти ненавистного им старика"?

История
Какому талантливому карфагенскому полководцу,принявшему яд,не желая стать пленн??ком,приадлежат слова :"Снимем тяжкую заботу с плеч римлян,которые никак не могут дождаться смерти ненавистного им старика"?
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Гость:
Если я не ошибаюсь, слова принадлежат Ганнибалу
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