Решите уравнение (-5x+3)(-x+6)=0
Алгебра
Решите уравнение (-5x+3)(-x+6)=0
Ответ(ы):
Гость:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От мотка телефонного провода длиной 36 м отмотали его четвёртую часть. сколько мет??ов провода осталось в мотке?
Алгебра
Ответьте пожалуйста! Дано AC параллельно BD;ABC равно 25 градусов BC-биссектриса угол ABD Найти треугольник BАС
Русский язык
запиши два сложных слова,которые можно оброзовать,прочитав данные предложения.1)Вараны обитают около пресных водоёмов. 2) Вараны питаются птицами,з...
Другие предметы