В каком году ломоносов открыл на Венере атмосферу.
Литература
В каком году ломоносов открыл на Венере атмосферу.
Ответ(ы):
Гость:
Атмосферу на Венере открыл М. В. Ломоносов 6 июня 1761 года (по новому стилю)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Разберите по составу слова затянул и ночной словосочетания предложения дорога шла через густую рожь и 3 существительных м.р рода
Русский язык
Помогите придумать 5 слов. Разобрать по именам существительным как часть речи. Например: береза-(что?) н.ф. (что?) береза сущ. неодушев. женс. род,...
Английский язык