Помогите придумать 5 слов. Разобрать по именам существительным как часть речи. Например: береза-(что?) н.ф. (что?) береза сущ. неодушев. женс. род, един. число.

Гость: Гость:

Книга-н.ф (что?) книга,сущ,неодуш,женс род,един число. дерево - н.ф (что?)дерево,сущ,неодуш,сред род,един число кот - н.ф (кто?) кот,сущ,одуш,м род,един число дом - н.ф (что?) дом,сущ,неодуш,м род,един число река - н.ф (что?) река,сущ,неодуш,жен род,един число