Немецкий. Помогите пожалуйста! Очень надо! Нужно сделать пример за правилами немецкого

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Немецкий. Помогите пожалуйста! Очень надо! Нужно сделать пример за правилами немецкого
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