Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов и заплатили c рублей.Запиши выражения которые показывают:1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов.2)сколько таких шкафов можно купить на k рублей
Математика
Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов и заплатили c рублей.Запиши выражения которые показывают:1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов.2)сколько таких шкафов можно купить на k рублей
Ответ(ы):
Гость:
C=9 в итогеk=12 в итоге
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