Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов и заплатили c рублей.Запиши выражения которые показывают:1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов.2)сколько таких шкафов можно купить на k рублей

Математика

Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов и заплатили c рублей.Запиши выражения которые показывают:1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов.2)сколько таких шкафов можно купить на k рублей

Автор: Гость