Подберите глаголы,которые обозначают:движение и положение в пространстве,состоя??ие природы,проявление цвета,проявление и изменение признака,состояния;звуковые явления,процесс речи и мысли,состояние человека и его чувства.
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Подберите глаголы,которые обозначают:движение и положение в пространстве,состоя??ие природы,проявление цвета,проявление и изменение признака,состояния;звуковые явления,процесс речи и мысли,состояние человека и его чувства.
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