Задача. Два мальчика стоят лицом друг к другу на расстоянии 60 шагов. Какое расстоя??ие будет между мальчиками, если каждый сделает навстречу другому 25 шагов? Нужно краткое условие и решение.

Математика

Задача. Два мальчика стоят лицом друг к другу на расстоянии 60 шагов. Какое расстоя??ие будет между мальчиками, если каждый сделает навстречу другому 25 шагов? Нужно краткое условие и решение.

Автор: Гость