Задача. Два мальчика стоят лицом друг к другу на расстоянии 60 шагов. Какое расстоя??ие будет между мальчиками, если каждый сделает навстречу другому 25 шагов? Нужно краткое условие и решение.
Математика
Задача. Два мальчика стоят лицом друг к другу на расстоянии 60 шагов. Какое расстоя??ие будет между мальчиками, если каждый сделает навстречу другому 25 шагов? Нужно краткое условие и решение.
Ответ(ы):
Гость:
1) 25+25=50(шагов) - всего два мальчика 2) 60- 50=10(шагов) - ответ
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