Длина ломаной состоящей из трёх звеньев , равна 15 см . Длина одного звена равна 4 см. Найти длины двух других звеньев , если одно из них на 1 см короче другого . Ответ .......см ; ........см .
Математика
Длина ломаной состоящей из трёх звеньев , равна 15 см . Длина одного звена равна 4 см. Найти длины двух других звеньев , если одно из них на 1 см короче другого . Ответ .......см ; ........см .
Ответ(ы):
Гость:
4-1= 3(см) 2 звено 15-(4+3)=8( см) 3 звено Ответ 2 см ;8 см Проверка : 4+3+8=15
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