Длина ломаной состоящей из трёх звеньев , равна 15 см . Длина одного звена равна 4 см. Найти длины двух других звеньев , если одно из них на 1 см короче другого . Ответ .......см ; ........см .

Математика

Длина ломаной состоящей из трёх звеньев , равна 15 см . Длина одного звена равна 4 см. Найти длины двух других звеньев , если одно из них на 1 см короче другого . Ответ .......см ; ........см .

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