72 кг слив в ящиках по 8 кг развезли в два овощных киосках. В один киоск привезли 4 ящ??ка . Сколько ящиков слив привезли во второй киоск? 9
Математика
72 кг слив в ящиках по 8 кг развезли в два овощных киосках. В один киоск привезли 4 ящ??ка . Сколько ящиков слив привезли во второй киоск? 9
Ответ(ы):
Гость:
1 72:8=9 ящ всего 2 9-4=5ящ
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