72 кг слив в ящиках по 8 кг развезли в два овощных киосках. В один киоск привезли 4 ящ??ка . Сколько ящиков слив привезли во второй киоск? 9

Математика

72 кг слив в ящиках по 8 кг развезли в два овощных киосках. В один киоск привезли 4 ящ??ка . Сколько ящиков слив привезли во второй киоск? 9

Автор: Гость