72 кг слив в ящиках по 8 кг развезли в два овощных киосках. В один киоск привезли 4 ящ??ка . Сколько ящиков слив привезли во второй киоск? 9

Математика
72 кг слив в ящиках по 8 кг развезли в два овощных киосках. В один киоск привезли 4 ящ??ка . Сколько ящиков слив привезли во второй киоск? 9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 72:8=9 ящ всего 2 9-4=5ящ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Уравнение реакции бензола с хлором. спасибо.
Ответить
Математика
Бригаде связистов нужно уложить 198 метров кабеля.За первий день уложено пять восе??надцатих всего кабеля а за второй семь восемнадцатих.Сколько ме...
Ответить
Математика
Первая и вторая бригады построят коттедж за 12 месяцев, вторая и третья - за 10 мес. , ??ервая и третья бригады за 15 мес. за сколько месяцев постр...
Ответить
Обществознание
Что общего и что различного у типов лидерства?
Ответить
Українська мова
Звукобуквенній анализ слова дев"ять
Ответить