В выражении 2а^2+4b-12 замените переменную b многочленом 2а^-4a+1 и приведите многочлен к стандартному виду
Алгебра
В выражении 2а^2+4b-12 замените переменную b многочленом 2а^-4a+1 и приведите многочлен к стандартному виду
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