В выражении 2а^2+4b-12 замените переменную b многочленом 2а^-4a+1 и приведите многочлен к стандартному виду

Алгебра
В выражении 2а^2+4b-12 замените переменную b многочленом 2а^-4a+1 и приведите многочлен к стандартному виду
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вы здесь ничего не пропустили 2а^-4a+1? 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина ломаной состоящей из трёх звеньев , равна 15 см . Длина одного звена равна 4 см. Найти длины двух других звеньев , если одно из них на 1 см к...
Ответить
Математика
72 кг слив в ящиках по 8 кг развезли в два овощных киосках. В один киоск привезли 4 ящ??ка . Сколько ящиков слив привезли во второй киоск? 9
Ответить
Химия
Уравнение реакции бензола с хлором. спасибо.
Ответить
Математика
Бригаде связистов нужно уложить 198 метров кабеля.За первий день уложено пять восе??надцатих всего кабеля а за второй семь восемнадцатих.Сколько ме...
Ответить
Математика
Первая и вторая бригады построят коттедж за 12 месяцев, вторая и третья - за 10 мес. , ??ервая и третья бригады за 15 мес. за сколько месяцев постр...
Ответить