Какие животные водятся в зоне влажных субтропиков? КОРОТКО
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Какие животные водятся в зоне влажных субтропиков? КОРОТКО
Ответ(ы):
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Обитатели субтропических жестколистных лесов и кустарников приспособились к климатическим условиям этой природной зоны. Лето слишком жаркое, а зима — прохладная и влажная, поэтому животные наиболее активны в весенний и осенний периоды, когда сочетание влажности и температуры самое благоприятное. Из млекопитающих в средиземноморских жестколистных лесах и кустарниках встречаются некоторые копытные, например горные бараны — муфлоны, лани, виверровые хищники (генетта, ихневмон), мелкие кошки. В Пиренеях, горах Марокко и Балканского полуострова сохранились медведи.Для животного мира субтропических жестколистных лесов и кустарников характерны виды, свойственные как лесам умеренного пояса, так и тропическим (обезьяны, хамелеон, шакал, дикобраз, волк, виверра). Типичны животные, питающиеся семенами древесных растений (желудями, каштанами, орехами, семенами сосен), — сони, лесная мышь, белки, хомякообразные. Много пресмыкающихся — гекконы, черепахи, ящерицы, змеи. Из птиц характерны гриф, сокол, зяблик, коноплянка, щегол, черный дрозд, большая синица; в зарослях фри-ганы — жаворонки.вуют разнообразные саранчовые. Многие насекомые — цикады, тли, чсрвецы, щитовки, клопы — сосут соки живых растений.
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