Краткий рассказ о Петре первом (кто такой?Что сделал для России?Что делал когда бы?? маленький? и т.д. ТОЛЬКО,ПЛИЗЗ ПОБЫСТРЕЙ!!!

Гость: Гость:

Петра 1 можно назвать одним из самых великих монархов России. Ведь для нее он сделал многое. Он был ужасно трудолюбивый!стремился как можно больше узнать о мире. Лично участвовал в строении судов. Завез картошку в страну. Поменял государственные устои. "Отрезал" боярам бороды. И освоил один из самых красивейших городов России-Санкт-Петербург! Если говорить о его внешности то человеком он был очень высоким с вьющимися кудрями и необычайно вдумчивыми глазами!