От двух пристаней, расстояние между которыми 120км,одновременно отошли навстрчу друг другу два теплохода.Один из них шёл со скоростью 22 км/ч,другой -со скоростью 18 км/ч.Через сколько часов теплоходы встретились?Какое расстоян...

Математика

От двух пристаней, расстояние между которыми 120км,одновременно отошли навстрчу друг другу два теплохода.Один из них шёл со скоростью 22 км/ч,другой -со скоростью 18 км/ч.Через сколько часов теплоходы встретились?Какое расстояние прошёл до встречи каждый теплоход

Автор: Гость