От двух пристаней, расстояние между которыми 120км,одновременно отошли навстрчу друг другу два теплохода.Один из них шёл со скоростью 22 км/ч,другой -со скоростью 18 км/ч.Через сколько часов теплоходы встретились?Какое расстоян...
Математика
От двух пристаней, расстояние между которыми 120км,одновременно отошли навстрчу друг другу два теплохода.Один из них шёл со скоростью 22 км/ч,другой -со скоростью 18 км/ч.Через сколько часов теплоходы встретились?Какое расстояние прошёл до встречи каждый теплоход
Ответ(ы):
Гость:
120 : (22 + 18) = 120 : 40 = 3 (ч.) - прошло до встречи теплоходов 3 * 22 = 66 (км) - проплыл 1 теплоход 3 * 18 = 54 (км) - проплыл 2 теплоход
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