Обчисли периметр прямокутника зі стороною 7 см и 12 см
Математика
Обчисли периметр прямокутника зі стороною 7 см и 12 см
Ответ(ы):
Гость:
7*2+12*2=14+24=38 вот так :)
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