Doll,tree,hill,kid,bus,lorry,jug,street,tent,wind перевести
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Doll,tree,hill,kid,bus,lorry,jug,street,tent,wind перевести
Ответ(ы):
Гость:
Кукла,дерево,(не знаю),ребенок,автобус,(не знаю),(не знаю),улица,и последние два не знаю,написала на память)
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