Doll,tree,hill,kid,bus,lorry,jug,street,tent,wind перевести

Английский язык
Doll,tree,hill,kid,bus,lorry,jug,street,tent,wind перевести
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кукла,дерево,(не знаю),ребенок,автобус,(не знаю),(не знаю),улица,и последние два не знаю,написала на память)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обчисли периметр прямокутника зі стороною 7 см и 12 см
Ответить
Математика
От двух пристаней, расстояние между которыми 120км,одновременно отошли навстрчу друг другу два теплохода.Один из них шёл со скоростью 22 км/ч,друго...
Ответить
Математика
Решите уравнение 158-x+x+y=180
Ответить
Другие предметы
Немецкий. Помогите пожалуйста! Очень надо! Нужно сделать пример за правилами немецкого
Ответить
Математика
Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов и заплатили c рублей.Запиши выражения которые показывают:1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафо...
Ответить