Помогите написать заключение о каникулах 1-2 предложение
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Помогите написать заключение о каникулах 1-2 предложение
Ответ(ы):
Гость:
Ушедшие каникулы полны приятных воспоминаний. Они зарядили меня бодростью и веселием на весь оставшийся год.
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